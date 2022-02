La tennista Peng Shuai ritratta le accuse: “Non ho mai detto di essere stata aggredita sessualmente” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La tennista cinese Peng Shuai che lo scorso novembre aveva accusato di stupro l’ex vicepremier, ha ritrattato le accuse mosse all’uomo, minimizzando la vicenda che la vede protagonista. Ma le sue parole non convincono. Ha ritrattato le sue parole, minimizzando una vicenda che – come l’aveva descritta lei stessa precedentemente – era invece molto grave. Peng Shuai, 36 anni, tennista cinese ed ex numero uno del mondo in doppio, ha parlato a sorpresa in un’intervista. Da una stanza d’albergo a Pechino, scortata da Wang Kan, il capo del Comitato olimpico cinese, la donna ha fatto una decisa “marcia indietro” sulle accuse di abusi sessuali che aveva indirizzato contro l‘ex vicepremier Zhang Gaoli. La sportiva, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lacineseche lo scorso novembre aveva accusato di stupro l’ex vicepremier, hato lemosse all’uomo, minimizzando la vicenda che la vede protagonista. Ma le sue parole non convincono. Hato le sue parole, minimizzando una vicenda che – come l’aveva descritta lei stessa precedentemente – era invece molto grave., 36 anni,cinese ed ex numero uno del mondo in doppio, ha parlato a sorpresa in un’intervista. Da una stanza d’albergo a Pechino, scortata da Wang Kan, il capo del Comitato olimpico cinese, la donna ha fatto una decisa “marcia indietro” sulledi abusi sessuali che aveva indirizzato contro l‘ex vicepremier Zhang Gaoli. La sportiva, ...

