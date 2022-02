La tennista cinese Peng Shuai ritratta le accuse di violenza sessuale all’ex vicepremier Gaoli | “Enorme malinteso Non sono mai scomparsa”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ledi? “Un”. Lasi espone nuovamente sulla vicenda che l’ha vista coinvolta nelledi molestie sessualie membro del partito comunistaZhang. Questa volta ha parlato in pubblico non con un video intervento alla tv di stato, cosa che non aveva tolto le preoccupazioni sul suo stato di salute di Amnesty International e alla Wta, ma al quotidiano sportivo francese L’Équipe con un funzionario del Comitato olimpicoha fatto da traduttore, senza mai lasciarla sola a rispondere in autonomia....

Un "enorme malinteso". Così, laPeng Shuai minimizza le accuse di aggressione sessuale che aveva rivolto lo scorso novembre fa a un alto funzionario. Il dietrofront arriva in un' intervista concessa al ...Quelle accuse sul socialWeibo erano arrivate con forza lo scorso novembre in tutto il mondo, prima di scomparire per diverso tempo dalle scene. Ora l'exPeng Shuai le ha definitivamente minimizzate al ...La tennista cinese, che lo scorso novembre aveva accusato di stupro l'ex vicepremier, ha ritrattato le accuse mosse all'uomo, minimizzando la vicenda che la vede protagonista. Ma le sue parole non con ...Intervista esclusiva alla tennista cinese: «Non sono mai scomparsa, mi sono tenuta in contatto con molte giocatrici. Niente di speciale». L’Equipe ha incontrato e intervistato in esclusiva mondiale a ...