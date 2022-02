La scuola delle molestie | a Cosenza è partita l' ispezione ministeriale C' è anche l' ombra del ricatto | se non paghi niente esami

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Polemiche sulla scelta di una funzionaria vicina alla preside. Il ministro: "Invieremoispettori da Roma, casi come questi non possono restare nell'". La studentessa che ha denunciato ai carabinieri: "Dopo che è scoppiato lo scandalo il professore sotto accusa mi ha...

Advertising

Internazionale : Il 4 febbraio gli studenti sono scesi in piazza contro il ritorno delle prove scritte all’esame di maturità e l’alt… - AndreaVallascas : Sentire i cinegiornali dell’Istituto Luce di un presunto ritorno alla normalità avrebbe del comico se la situazione… - giusmo1 : Liceo delle molestie a Cosenza, parla la prima testimone: “Ha abusato di me e di tante altre. Ora voglio aiutarle a… - senzabandierina : Articoli che spiegano le canzoni. Post e tweet che spiegano gli articoli che spiegano le canzoni. Il festival degli… - 1Stateoftheart : RT @NinaRicci_us: Dopo avere osservato gli studenti acquistare cibo nel chiosco di una scuola colombiana, Negro, un labrador randagio, ha d… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola delle

La Repubblica

Leggi Anche Cosenza,occupata per protesta contro le molestie di un professore. 'Tranquilla ...del Valentini - Majorana stanno denunciando gli abusi su una pagina Instagram creata da una......il Cspi la scelta di Bianchi è sembrata un'accelerazione rispetto allo stato attuale della... Intanto domani, il ministro incontrerà gli studentiConsulte proprio per parlare con loro di ...Nel corso dell’evento saranno premiate le scuole vincitrici del concorso nazionale “10 febbraio”. Il Giorno del Ricordo è dedicato alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime ...Cronaca - 400 STUDENTI HANNO OCCUPATO UNA SCUOLA, IN PROVINCIA DI COSENZA, DOPO CHE ALMENO 12 STUDENTESSE HANNO DENUNCIATO LE MOLESTIE SUBITE DA TRE PROFESSORI - https://www.dagospia.com/rubrica - ...