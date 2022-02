La salute mentale è importante solo se non si tratta di Kanye West (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il rapper e stilista statunitense Ye, meglio conosciuto come Kanye West, è ancora al centro degli scandali. Questa volta, i riflettori sono puntati sulle dichiarazioni del cantante che sarebbe stato accusato di aver posto una taglia sulla ex moglie, Kim Kardashian. Kanye West e Kim Kardashian: le accuse reciproche “Mandami il numero di Kim” recita il messaggio pubblicato in una foto sui social. La didascalia svela il significato di tale comunicazione. Kanye West scrive che la Kardashian l’ha accusato di aver messo una taglia su di lei. Poi continua dicendo che la donna l’ha incolpato di essersi recato alla festa di sua figlia sotto l’effetto di stupefacenti, e di aver rubato quando è andato a giocare con suo figlio con la graphic novel Akira. Presunti avvenimenti che il famoso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il rapper e stilista statunitense Ye, meglio conosciuto come, è ancora al centro degli scandali. Questa volta, i riflettori sono puntati sulle dichiarazioni del cantante che sarebbe stato accusato di aver posto una taglia sulla ex moglie, Kim Kardashian.e Kim Kardashian: le accuse reciproche “Mandami il numero di Kim” recita il messaggio pubblicato in una foto sui social. La didascalia svela il significato di tale comunicazione.scrive che la Kardashian l’ha accusato di aver messo una taglia su di lei. Poi continua dicendo che la donna l’ha incolpato di essersi recato alla festa di sua figlia sotto l’effetto di stupefacenti, e di aver rubato quando è andato a giocare con suo figlio con la graphic novel Akira. Presunti avvenimenti che il famoso ...

