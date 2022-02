La redenzione di Federica Brignone. Suo l'argento nel Gigante alle Olimpiadi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel tempo interminabile trascorso tra una manche e l’altra poteva accadere di tutto. Di farsi prendere dalla fretta, dal panico, dalla smania, persino dalla troppa calma. Ma, come ha detto lei, “ho imparato a gestire i momenti importanti”. L’ultimo ha regalato a Federica Brignone l’argento nel Gigante femminile a Pechino 2022. Un risultato strabiliante. Meglio di lei solamente la svedese Hector, una marziana. Quello dell’azzurra è però un argento unico e scintillante. Non solo perché migliora lo score di quattro anni fa (a Pyeongchang 2018 prese il bronzo), ma anche per il suo significato. A 31 anni la Brignone eguaglia Deborah Compagnoni, l’unica a vincere due medaglie (due ori) nel giro di due edizioni (Lillehammer ‘94 e Nagano ‘98). “Sono arrivata qua e ho cercato subito il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel tempo interminabile trascorso tra una manche e l’altra poteva accadere di tutto. Di farsi prendere dalla fretta, dal panico, dalla smania, persino dalla troppa calma. Ma, come ha detto lei, “ho imparato a gestire i momenti importanti”. L’ultimo ha regalato al’nelfemminile a Pechino 2022. Un risultato strabiliante. Meglio di lei solamente la svedese Hector, una marziana. Quello dell’azzurra è però ununico e scintillante. Non solo perché migliora lo score di quattro anni fa (a Pyeongchang 2018 prese il bronzo), ma anche per il suo significato. A 31 anni laeguaglia Deborah Compagnoni, l’unica a vincere due medaglie (due ori) nel giro di due edizioni (Lillehammer ‘94 e Nagano ‘98). “Sono arrivata qua e ho cercato subito il ...

