La Rappresentante di Lista sogna ancora l’Eurovision: «Ci candidiamo per San Marino o per il Vaticano» (Di lunedì 7 febbraio 2022) l’Eurovision Song Contest è un festival democratico. Non importa quanti abitanti abbia uno Stato, tutti hanno diritto a una rappresentanza. Per questo da 2008 fra i Paesi che partecipano alla competizione europea c’è anche San Marino, il micro-Stato da 33 mila abitanti e 61 km² (il quinto più piccolo al mondo). Per scegliere il suo campione, San Marino si affida al concorso canoro Una voce per San Marino, il festival organizzato da San Marino RTV. Per adesso il miglior piazzamento è stato raggiunto nel 2019. In questa edizione Serhat, cantante di origine turca scelto come voce di San Marino, era arrivato 19° con la sua Say Na Na Na. Quest’anno però le possibilità di vittoria potrebbero essere più alte. Reduce da un settimo posto a Sanremo, la Rappresentante di ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022)Song Contest è un festival democratico. Non importa quanti abitanti abbia uno Stato, tutti hanno diritto a una rappresentanza. Per questo da 2008 fra i Paesi che partecipano alla competizione europea c’è anche San, il micro-Stato da 33 mila abitanti e 61 km² (il quinto più piccolo al mondo). Per scegliere il suo campione, Sansi affida al concorso canoro Una voce per San, il festival organizzato da SanRTV. Per adesso il miglior piazzamento è stato raggiunto nel 2019. In questa edizione Serhat, cantante di origine turca scelto come voce di San, era arrivato 19° con la sua Say Na Na Na. Quest’anno però le possibilità di vittoria potrebbero essere più alte. Reduce da un settimo posto a Sanremo, ladi ...

Advertising

FranAltomare : Parliamoci chiaro. La Rappresentante di Lista è stata DERUBATA dai vostri maledetti televoti. #Sanremo2022 - stazzitta : MA IN CHE SENSO SETTIMO POSTO LA RAPPRESENTANTE DI LISTA #SANREMO2022 - insopportabile : Raccolgo le firme per mandare La rappresentante di lista a #Eurovision2022, comunque si classifichino. #Sanremo2022 - rengokustitties : RT @Mottalemi: Se la Rappresentante di lista va all'Eurovision con San Marino attiviamoci per mandare Tananai con lo Stato del Vaticano ved… - IramaRockstar : RT @Mottalemi: Se la Rappresentante di lista va all'Eurovision con San Marino attiviamoci per mandare Tananai con lo Stato del Vaticano ved… -