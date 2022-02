La Rappresentane di Lista: “Ci candideremo all’Eurovision per San Marino. O forse per il Vaticano” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Stiamo seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino”. Basta questo audio di Dario Mangiaracina nel gruppo ufficiale Telegram de La Rappresentante di Lista per diffondere la notizia sui social fra i fan del gruppo classificatosi settimo a Sanremo 2022 con il brano Ciao Ciao. forse solo una provocazione, ancora non si è capito. Intanto, nell’entusiasmo generale dei fan, rilanciano su Twitter: “Ieri @Pontifex it a #CTCF ha detto qualcosa su Ciao Ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean…”, facendo riferimento all’intervista di Fabio Fazio a Bergoglio. ieri @Pontifex it a #CTCF ha detto qualcosa su Ciao Ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Stiamo seriamente pensando di candidarciSong Contest a San”. Basta questo audio di Dario Mangiaracina nel gruppo ufficiale Telegram de La Rappresentante diper diffondere la notizia sui social fra i fan del gruppo classificatosi settimo a Sanremo 2022 con il brano Ciao Ciao.solo una provocazione, ancora non si è capito. Intanto, nell’entusiasmo generale dei fan, rilanciano su Twitter: “Ieri @Pontifex it a #CTCF ha detto qualcosa su Ciao Ciao? Perché in caso invece di Sanpotrebbe anche essere stato. In caso pronti a fare la versione clean…”, facendo riferimento all’intervista di Fabio Fazio a Bergoglio. ieri @Pontifex it a #CTCF ha detto qualcosa su Ciao Ciao? Perché in caso invece di Sanpotrebbe anche ...

Advertising

FQMagazineit : La rappresentane di lista: “Ci candideremo all’Eurovision per San Marino. O forse per il Vaticano” - MovArturoCirMar : RT @holl_annie: @Ginko_21 Perché la rappresentane di lista e sono in due? Non riesco a capirlo - holl_annie : @Ginko_21 Perché la rappresentane di lista e sono in due? Non riesco a capirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Rappresentane Lista La rappresentane di lista: “Ci candideremo all’Eurovision per San Marino Il Fatto Quotidiano La Rappresentante di Lista all’Eurovision con San Marino: “Ci stiamo pensando” Dopo essere arrivata settima al 72° Festival di Sanremo, La Rappresentante di Lista potrebbe partecipare all’Eurovision con San Marino. Questo, almeno, è quanto si vocifera tra i fan del duo composto ...

Emma Marrone vince il FantaSanremo. Il gioco che ha cambiato in meglio la gara di Sanremo è andato da Mara Venier a Domenica In sedicesimi La Rappresentante di Lista con 245; diciassettesimo Massimo Ranieri con 195; diciottesimo Irama con 185; diciannovesimi Le Vibrazioni con 185; ventesima Noemi con 180; ventunesimo Fabrizio ...

Dopo essere arrivata settima al 72° Festival di Sanremo, La Rappresentante di Lista potrebbe partecipare all’Eurovision con San Marino. Questo, almeno, è quanto si vocifera tra i fan del duo composto ...sedicesimi La Rappresentante di Lista con 245; diciassettesimo Massimo Ranieri con 195; diciottesimo Irama con 185; diciannovesimi Le Vibrazioni con 185; ventesima Noemi con 180; ventunesimo Fabrizio ...