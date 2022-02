“La ragazza con l’orecchino di perla”, stasera in tv il film ispirato al dipinto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Va in onda questa sera in prima serata su Cielo La ragazza con l’orecchino di perla, il film di Peter Webber tratto dall’omonimo romanzo di Tracy Chevalier con protagonisti Scarlett Johansson e Colin Firth e ispirato al dipinto di Jan Vermeer. Il film si concentra sulla figura della giovane Griet, una ragazza olandese che presta servizio presso la casa dell’artista Vermeer. Griet attira presto le attenzioni degli uomini che conoscono il pittore e ognuno se la contende, al punto che Vermeer, pur di tenere la ragazza con sé, viene quasi costretto a ritrarla per conto di terzi, in quello che è il celebre dipinto La ragazza con l’orecchino di perla (il titolo reale è La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Va in onda questa sera in prima serata su Cielo Lacondi, ildi Peter Webber tratto dall’omonimo romanzo di Tracy Chevalier con protagonisti Scarlett Johansson e Colin Firth ealdi Jan Vermeer. Ilsi concentra sulla figura della giovane Griet, unaolandese che presta servizio presso la casa dell’artista Vermeer. Griet attira presto le attenzioni degli uomini che conoscono il pittore e ognuno se la contende, al punto che Vermeer, pur di tenere lacon sé, viene quasi costretto a ritrarla per conto di terzi, in quello che è il celebreLacondi(il titolo reale è La ...

