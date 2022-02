La quarta dose di vaccino è già possibile, spiega Giorgio Palù, presidente dell’Aifa (Di lunedì 7 febbraio 2022) La quarta dose di vaccino, polivalente e aggiornato, è possibile. Il presidente dell’Aifa Giorgio Palù lo afferma in un’intervista di oggi. L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha parlato. La quarta dose è possibile. In un’intervista del Corriere della Sera al presidente dell’agenzia, Giorgio Palù, viene spiegato come sì, siamo ancora lontani dalla fine della pandemia, ma i miglioramenti. potrebbero accelerassi grazie agli studi su una quarta dose di vaccino aggiornata. Palù spiega che la curva epidemica è in fase di regressione in ben oltre 20 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ladi, polivalente e aggiornato, è. Illo afferma in un’intervista di oggi. L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha parlato. La. In un’intervista del Corriere della Sera aldell’agenzia,, vieneto come sì, siamo ancora lontani dalla fine della pandemia, ma i miglioramenti. potrebbero accelerassi grazie agli studi su unadiaggiornata.che la curva epidemica è in fase di regressione in ben oltre 20 ...

