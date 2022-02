La proposta di legge della Lega che aumenta a 5 anni la pena per chi ricorre alla maternità surrogata (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1,2 milioni a due milioni di euro. La surrogazione di maternità è vietata anche se commessa all’estero da cittadino italiano”. La Lega fa sul serio contro la pratica denominata erroneamente “utero in affitto” e deposita alla Camera una proposta di legge – prima firmataria Anna Rita Tateo – per inasprire le pene: in Italia la legge considera la gestazione per altri una pratica ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni è punito con la reclusione da tre a cinquee con la multa da 600.000 a un milione di euro. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione diè punito con la reclusione da due a cinquee con la multa da 1,2 milioni a due milioni di euro. La surrogazione diè vietata anche se commessa all’estero da cittadino italiano”. Lafa sul serio contro la pratica denominata erroneamente “utero in affitto” e depositaCamera unadi– prima firmataria Anna Rita Tateo – per inasprire le pene: in Italia laconsidera la gestazione per altri una pratica ...

