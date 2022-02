La prima sfilata sostenibile a bordo della Costa Toscana (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un evento moda davvero unico e particolare. Una sfilata a cielo aperto, o meglio in alto mare. Il 28 febbraio 2022, Jessica Minh Anh, la creatrice dei progetti “Fashion x Sustainability” più innovativi al mondo, trasformerà Costa Toscana, nuova nave da crociera alimentata a gas naturale liquefatto, in una passerella in mezzo al mare. Sullo sfondo cinematografico della Riviera ligure, il “J Spring Fashion Show 2022” porterà un messaggio di sostenibilità e stile. La manifestazione si configura già all’esordio come un’iniziativa davvero unica nel mondo della moda e dell’industria crocieristica. La sfilata a bordo della Costa Toscana ormeggiata nella suggestiva Portofino Questo evento speciale, che accoglierà media e ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un evento moda davvero unico e particolare. Unaa cielo aperto, o meglio in alto mare. Il 28 febbraio 2022, Jessica Minh Anh, la creatrice dei progetti “Fashion x Sustainability” più innovativi al mondo, trasformerà, nuova nave da crociera alimentata a gas naturale liquefatto, in una passerella in mezzo al mare. Sullo sfondo cinematograficoRiviera ligure, il “J Spring Fashion Show 2022” porterà un messaggio di sostenibilità e stile. La manifestazione si configura già all’esordio come un’iniziativa davvero unica nel mondomoda e dell’industria crocieristica. Laormeggiata nella suggestiva Portofino Questo evento speciale, che accoglierà media e ...

