“La parola centro mi fa schifo”: Calenda contro l’alleanza Renzi-Toti. Stop pure da Brugnaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb – Carlo Calenda boccia senza appello l’alleanza Renzi-Toti: “La parola centro mi fa schifo“. E pure il presidente di Coraggio Italia Luigi Brugnaro sconfessa il governatore ligure: “La loro è una fuga in avanti, ripartire dal centrodestra“. Insomma, le grandi (si fa per dire) manovre verso il centro già vedono contrapposti i centristi di sinistra con quelli più vicini alla destra. Molto rumore per nulla, dunque. Calenda contro l’alleanza Renzi-Toti: “La parola centro mi fa schifo” La mossa di Renzi e Toti però un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb – Carloboccia senza appello: “Lami fa“. Eil presidente di Coraggio Italia Luigisconfessa il governatore ligure: “La loro è una fuga in avanti, ripartire daldestra“. Insomma, le grandi (si fa per dire) manovre verso ilgià vedono contrapposti i centristi di sinistra con quelli più vicini alla destra. Molto rumore per nulla, dunque.: “Lami fa” La mossa diperò un ...

Advertising

brunoleoPedron : RT @NatMarmo: Calenda ha detto che la parola centro gli fa schifo. La bella notizia è che finalmente ce lo togliamo dalle balle. https://t.… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @RobertoLocate14: La parola Centro me fa schifo. Io abito a Roma Nord. #Photosatira - antonio_staglia : RT @RobertoLocate14: La parola Centro me fa schifo. Io abito a Roma Nord. #Photosatira - foggylady : RT @RobertoLocate14: La parola Centro me fa schifo. Io abito a Roma Nord. #Photosatira - mazzarellantoni : RT @NatMarmo: Calenda ha detto che la parola centro gli fa schifo. La bella notizia è che finalmente ce lo togliamo dalle balle. https://t.… -