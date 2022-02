La mappa della solidità strutturale delle imprese italiane

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 febbraio 2022) di Ugo Calvaruso La crisi pandemica ha messo in luce l’eterogeneità del sistema produttivo italiano. Secondo il rapporto 2021 dell’ISTAT, le, con almeno tre addetti, possono essere divise in 4 categorie: solide, resistenti, fragili e a rischio. Lecosiddette “solide”, che rappresentano l’11% in Italia e in termini di occupazione il 46,3%, sono quelle aziende in grado di reagire in modo più strutturato a una crisi esogena (ossia esterna e imprevedibile, come la pandemia). Il restante grupposono: ? quelle resistenti, le quali sono in grado di limitare la propria esposizione alla crisi, presentando però elementi di vulnerabilità, e rappresentando il 19% sul totalee 17,9% in termini di ...