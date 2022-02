La lezione di Francesco, uomo e pastore che ci guida nella modernità (Di lunedì 7 febbraio 2022) Avremo modo di parlare ancora dell’intervista a papa Francesco realizzata da Fabio Fazio, su Rai Tre, perché, a mio personalissimo parere, il papa si è distinto per la sua umanità, sincera e profonda, dialogante e toccante. Il papa ha parlato di sé come uomo, cristiano, pastore, senza mitizzare se stesso e il suo ruolo, anzi usando anche un sano umorismo. “Non sono un campione di peso, che sopporto tanto – ha risposto a una domanda. Se confrontato con tante famiglie che fanno fatica a pagare le bollette, ad arrivare a fine mese… E non sono da solo, ho tante persone che mi aiutano”. Già in una delle prime interviste aveva affermato: “Sigmund Freud diceva, se non sbaglio, che in ogni idealizzazione c’è un’aggressione. Dipingere il papa come una sorta di superman, una specie di star, mi pare offensivo. Il papa è un uomo ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) Avremo modo di parlare ancora dell’intervista a paparealizzata da Fabio Fazio, su Rai Tre, perché, a mio personalissimo parere, il papa si è distinto per la sua umanità, sincera e profonda, dialogante e toccante. Il papa ha parlato di sé come, cristiano,, senza mitizzare se stesso e il suo ruolo, anzi usando anche un sano umorismo. “Non sono un campione di peso, che sopporto tanto – ha risposto a una domanda. Se confrontato con tante famiglie che fanno fatica a pagare le bollette, ad arrivare a fine mese… E non sono da solo, ho tante persone che mi aiutano”. Già in una delle prime interviste aveva affermato: “Sigmund Freud diceva, se non sbaglio, che in ogni idealizzazione c’è un’aggressione. Dipingere il papa come una sorta di superman, una specie di star, mi pare offensivo. Il papa è un...

