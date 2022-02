La Gazzetta processa le sostituzioni di Inzaghi | sempre agli stessi minuti e sempre gli ammoniti

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 febbraio 2022) È l’ora del processo a Simone. Non si può perdere un derby in rimonta senza finire sotto accusa. Anche perché per 70l’Inter ha dominato.è accusato di fare lein automatico,e poi è accusato di aver stabilito la regola degli: chi prende un giallo, viene rimpiazzato. Ecco cosa scrive la Gazza. Il cambio all’Inter è automatico: a volte ti stupisci della sua comodità, altre ti lamenti della prestazione. Di sicuro c’è che nel derby è andata in scena la partita numero 22 in campionato, sulle 23 fin qui disputate dai nerazzurri, in cui Simoneha usufruito di tutte e cinque le. Il totale dice 114, ...