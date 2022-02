La Gazzetta e la zona Petagna: mai un gol su azione così tardi in Serie A (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport la “zona Petagna”. Anche ieri l’attaccante del Napoli si è rivelato determinante per chiudere una partita, stavolta contro il Venezia. Il secondo gol del Napoli, a firma sua, è arrivato ben oltre il 90?, complice anche il lungo recupero resosi necessario per lo scontro tra Ebuehi e l’arbitro Mariani. La rete è arrivata al 100? minuto di gioco. “Più tardi di lui in A hanno segnato solo Ciofani al 103’ su rigore (Frosinone-Parma 3-2 del 2-4-2019) e poi Veretout sempre dal dischetto al 101’ (Fiorentina-Inter 3-3 del 24-2-2019). Dunque su azione Petagna detiene il record”. Petagna è uno specialista, in tal senso. “Dei suoi sette gol in A con il Napoli nelle ultime due stagioni ben 5 sono arrivati da subentrato, partendo dalla panchina. Solo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sulladello Sport la “”. Anche ieri l’attaccante del Napoli si è rivelato determinante per chiudere una partita, stavolta contro il Venezia. Il secondo gol del Napoli, a firma sua, è arrivato ben oltre il 90?, complice anche il lungo recupero resosi necessario per lo scontro tra Ebuehi e l’arbitro Mariani. La rete è arrivata al 100? minuto di gioco. “Piùdi lui in A hanno segnato solo Ciofani al 103’ su rigore (Frosinone-Parma 3-2 del 2-4-2019) e poi Veretout sempre dal dischetto al 101’ (Fiorentina-Inter 3-3 del 24-2-2019). Dunque sudetiene il record”.è uno specialista, in tal senso. “Dei suoi sette gol in A con il Napoli nelle ultime due stagioni ben 5 sono arrivati da subentrato, partendo dalla panchina. Solo ...

Advertising

napolista : La Gazzetta e la zona #Petagna: mai un gol su azione così tardi in Serie A Ha segnato al 100'. Meglio di lui solo… - GICiilcaregiver : @Gazzetta_it Ancora una partita a male e ci sbattono in zona retrocessione:vi vendereste pure vostra madre pur di a… - Avenger68445884 : RT @AJGNewsOfficial: ??? #Cannavaro alla @Gazzetta_it: 'La #Juventus può diventare arbitro dello scudetto. Napoli e #Milan hanno pareggiato… - folucar : RT @vi__enne: Il Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale conferma la bozza sull'art. 4: il sistema a colori esiste ancora, ma anche… - folucar : RT @vi__enne: Se interpreto correttamente la bozza (e ancora, meglio aspettare il DL in Gazzetta Ufficiale), le zone gialla e arancione NON… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta zona Covid, da oggi si va verso l'allentamento delle misure: cosa cambia per scuole, riaperture e scadenze ... è oggi, perché entrano in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le nuove norme su ... Per chi possiede il Green pass rafforzato e vive in zona arancione e in zona rossa saranno consentiti ...

L'Islanda fermerà la caccia alle balene dal 2024. Ecco perché La zona di interdizione alla pesca attorno all'isola è stata estesa e le baleniere sono costrette a viaggiare sempre più lontano, per una quota massima consentita di 219 balenottere e 217 balenottere ...

Allegri: "Obiettivo zona Champions. Vlahovic, Dybala e Morata insieme? Sì, se corrono..." La Gazzetta dello Sport Controlli della Polizia, maxi multa a bar a Modena hanno effettuato i controlli disposti dal Questore ad alcuni esercizi pubblici ubicati in zona Crocetta e Madonnina, finalizzati a verificare la regolarità amministrativa della gestione delle ...

GAZZETTA, Ecco come ripartire senza Vlahovic Su La Gazzetta dello Sport stamani è presente un fondo a cura del collega G.B. Olivero sull’attacco della Fiorentina: “Dopo oltre cinque mesi dall’addio di Cristiano Ronaldo la Juve sta ancora ...

... è oggi, perché entrano in vigore, dopo la pubblicazione inUfficiale, le nuove norme su ... Per chi possiede il Green pass rafforzato e vive inarancione e inrossa saranno consentiti ...Ladi interdizione alla pesca attorno all'isola è stata estesa e le baleniere sono costrette a viaggiare sempre più lontano, per una quota massima consentita di 219 balenottere e 217 balenottere ...hanno effettuato i controlli disposti dal Questore ad alcuni esercizi pubblici ubicati in zona Crocetta e Madonnina, finalizzati a verificare la regolarità amministrativa della gestione delle ...Su La Gazzetta dello Sport stamani è presente un fondo a cura del collega G.B. Olivero sull’attacco della Fiorentina: “Dopo oltre cinque mesi dall’addio di Cristiano Ronaldo la Juve sta ancora ...