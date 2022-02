La flotta di Mosca cresce ancora Un’altra nave entra nel Mediterraneo

Advertising

InformazioneA : #Russia #Ucraina #4febbraio Secondo @galandecZP questa è l'attuale posizione delle navi di superficie della Flotta… - tharros_nuraghe : RT @insideoverita: Con una sempre maggiore attenzione di Mosca verso il Polo Nord presto vedremo nascere una Flotta dell'Artico? https://t… - Lukyluke311 : RT @insideoverita: Con una sempre maggiore attenzione di Mosca verso il Polo Nord presto vedremo nascere una Flotta dell'Artico? https://t… - insideoverita : Con una sempre maggiore attenzione di Mosca verso il Polo Nord presto vedremo nascere una Flotta dell'Artico? - InformazioneA : #Russia #Ucraina #3febbraio -#Kiev vorrebbe acquistare droni dalla #Turchia -Secondo il #DPR Kiev ha schierato 120… -

Ultime Notizie dalla rete : flotta Mosca

, 07 feb 16:27 - L'incrociatore delladel Nord russa Maresciallo Ustinov è entrato nel Mar Mediterraneo dopo aver superato lo stretto di Gibilterra.......3 miliardi di dollari per rimpiazzare la suadi F/A - 18 Hornet. Sebbene i primi F - 35 non ... tuttavia non vedono i segni di questa attività ostile di: il capo della difesa finlandese ha ...Intanto Aexander Lukashenko ha avvisato che taglierà le forniture energetiche a Kiev se l'Ucraina entrerà in guerra con la Russia ...Allo stesso tempo, Mosca sta componendo una flotta, dalle 6 alle 10 navi, nel Mediterraneo, giunte dal Mare del Nord attraverso Gibilterra e dal Pacifico passando da Suez allo scopo di arrivare a ...