(Di lunedì 7 febbraio 2022) Verrà discussa alla Camera, ma gli scienziati chiedono che venga modificata per non riconoscere una pratica assai controversa

Advertising

ilpost : La criticata proposta di legge che equipara l’agricoltura biodinamica a quella biologica -

Ultime Notizie dalla rete : criticata proposta

CataniaToday

Decisione, secondo gli addetti ai lavori visto che l'azienda gode di ottima salute ... "La- affermano i consiglieri - è stata accolta dall'eloquente assordante silenzio di questi ...... da sempre maldigerita, osteggiata eda certe categorie professionali e da certi apparati politici a queste categorie professionali particolarmente sensibili. Ladi legge del ...Una decisione "imperfetta ma reale" che aiuterà i Paesi europei a raggiungere la neutralità climatica: questo, in estrema sintesi, il commento della commissaria Ue per i servizi finanziari, ...Apple continua la sua ferma opposizione all'Open Markets Act, una proposta di legge parte di una più ampia ... Anche questa lettera fa da eco alle precedenti in cui viene fermamente criticata la ...