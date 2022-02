La coppia che chiede “solo sangue di non vaccinati” per la trasfusione del figlio (Di lunedì 7 febbraio 2022) All’Ospedale Sant’Orsola di Bologna un bimbo di due anni, figlio di una coppia no vax, deve subire un intervento chirurgico al cuore: i suoi genitori, originari del Modenese, hanno espresso il rifiuto che per le trasfusioni di sangue necessarie durante l’operazione venga utilizzato sangue di persone vaccinate contro il Covid-19. Una condizione totalmente illogica e antiscientifica che ha messo in difficoltà l’ospedale, visto che la stragrande maggioranza dei donatori è immunizzata contro la malattia. La questione – riportata oggi da la Gazzetta di Modena – è diventata un caso giuridico, sul quale si pronuncerà un giudice tutelare. Per reperire il sangue necessario all’intervento, la coppia ha anche lanciato diversi appelli sugli spazi social aperti ai no vax, alla ricerca di volontari ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) All’Ospedale Sant’Orsola di Bologna un bimbo di due anni,di unano vax, deve subire un intervento chirurgico al cuore: i suoi genitori, originari del Modenese, hanno espresso il rifiuto che per le trasfusioni dinecessarie durante l’operazione venga utilizzatodi persone vaccinate contro il Covid-19. Una condizione totalmente illogica e antiscientifica che ha messo in difficoltà l’ospedale, visto che la stragrande maggioranza dei donatori è immunizzata contro la malattia. La questione – riportata oggi da la Gazzetta di Modena – è diventata un caso giuridico, sul quale si pronuncerà un giudice tutelare. Per reperire ilnecessario all’intervento, laha anche lanciato diversi appelli sugli spazi social aperti ai no vax, alla ricerca di volontari ...

