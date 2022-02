La blusa romantica di Ditonellapiaga è la poesia che ci serve

(Di lunedì 7 febbraio 2022), in coppia con Donatella Rettore nella 72esima edizione del Festival di Sanremo, ci ha abituate a look da urlo. Anche nella puntata del 6 febbraio 2022 a Domenica In, la cantante non si è smentita e ha portato sul palco dell’Ariston un altro outfit stupendo e chic. Ospite di Mara Venier, con l’altra voce di Chimica, il brano con cui le due artiste hanno gareggiato alla kermesse, e abbandonati gli abiti coordinati, ora, alias Margherita Carducci, ci ha mostrato un look assolutamente da replicare. Vi raccomandiamo... Il look elegante e moderno di Donatella Rettore ea Sanremo 2022 Unabianca moltocon collo alto e ruches in stile rinascimentale, portata sotto a un blazer carta da ...

Advertising

infoitcultura : La blusa in raso blu elettrico di Silvia Toffanin, romantica e bon ton - infoitcultura : La blusa in raso blu elettrico di Silvia Toffanin, romantica e bon ton -

Ultime Notizie dalla rete : blusa romantica

Elle

...anni come a 50 e sedurre il proprio partner nelle occasioni più romantiche Per una serata,... maglie svasate e mocassini oppure su pantaloni skinny a tinta unita, unacon carré in pizzo ...... t - shirt ein tinta " solo un paio di orecchini di perle a incorniciarle il viso " la ... che ieri ha condiviso unafoto di coppia al tramonto. 'Buon compleanno Michelle " ha scritto ...trova nella blusa/body di velluto rosa (Amotea ... Spazio anche ai look di San Valentino un po' più alternativi: sì alla cena romantica e a lume di candela a casa, ma anche al weekend sulla neve o ...Ditonellapiaga, in coppia con Donatella Rettore nella 72esima edizione del Festival di Sanremo, ci ha abituate a look da urlo. Anche nella puntata del 6 febbraio 2022 a Domenica In, la cantante non si ...