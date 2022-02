**L.elettorale: Orfini, 'Prodi sbaglia, stabilità la garantisce il proporzionale'** (2) (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) - Chi sostiene il proporzionale dice che è un sistema che favorisce l'identità delle forze politiche, è così? "Questo è un altro aspetto importante. Non solo premia i partiti con un profilo identitario forte ma ne sviluppa la vocazione maggioritaria perché ti libera dall'obbligo di coalizioni fatte solo per vincere ma non per governare. Non è un caso che il Pd abbia preso il suo massimo storico alle europee dove c'è una legge proporzionale e questo vale anche per la Lega. Quando ci si può presentare con un proprio progetto senza dover giustificare alleanze improprie, si riesce a sviluppare quella vocazione maggioritaria che è stata del resto alla base della nascita del Pd". E' prevista una Direzione in cui si parlerà di legge elettorale? "Finora siamo stati concentrati sulla legge di bilancio prima e sul Colle dopo. Adesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) - Chi sostiene ildice che è un sistema che favorisce l'identità delle forze politiche, è così? "Questo è un altro aspetto importante. Non solo premia i partiti con un profilo identitario forte ma ne sviluppa la vocazione maggioritaria perché ti libera dall'obbligo di coalizioni fatte solo per vincere ma non per governare. Non è un caso che il Pd abbia preso il suo massimo storico alle europee dove c'è una leggee questo vale anche per la Lega. Quando ci si può presentare con un proprio progetto senza dover giustificare alleanze improprie, si riesce a sviluppare quella vocazione maggioritaria che è stata del resto alla base della nascita del Pd". E' prevista una Direzione in cui si parlerà di legge? "Finora siamo stati concentrati sulla legge di bilancio prima e sul Colle dopo. Adesso ...

