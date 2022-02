Kylie Jenner ha partorito | la prima foto social

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Una gravidanza vissuta quasi in sordina, con sole pochea raccontare il pancione in lievitazione. Anche dopo il parto,si è presa qualche giorno per godersi il nuovo arrivo in ...

Libero41316546 : RT @dobrevsunicorns: Nella vita aspiro ad avere la stessa precisione ed organizzazione di Kylie Jenner che partorisce la prima figlia l’1 f… - GretaSmara : Kylie Jenner è diventata mamma ?? - dobrevsunicorns : Nella vita aspiro ad avere la stessa precisione ed organizzazione di Kylie Jenner che partorisce la prima figlia l’… - imscorpjo : oddio kylie jenner ha partito questa gravidanza è durata un secolo - alisiamnesia : ma in che senso kylie jenner ha già partorito -

Ultime Notizie dalla rete : Kylie Jenner

Fanpage.it

Una gravidanza vissuta quasi in sordina, con sole poche foto a raccontare il pancione in lievitazione. Anche dopo il parto,si è presa qualche giorno per godersi il nuovo arrivo in famiglia, poi però ha condiviso la bella notizia con i suoi 309 milioni di follower. Per farlo è bastata una foto in bianco e nero,...ha dato alla luce il suo secondogenito. L'imprenditrice miliardaria sorella di Kendalle sorellastra di Kim Kardashian ha partorito il suo secondo figlio frutto dell'amore con il ...Kylie Jenner e il compagno Travis Scott genitori bis: il 2 febbraio 2022 è nato il loro secondo figlio, un maschietto di cui è ancora top secret il nome. La coppia ha già avuto una bimba, di Stormi ...Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta! Lei e Travis Scott hanno annunciato insieme l'arrivo di un maschietto, condividendo la sua prima foto su Instagram. La star di Keeping Up With The ...