Kylie Jenner e Travis Scott di nuovo genitori: l’annuncio della coppia su Instagram (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un cuore azzurro a commento di una foto su Instagram, che ritrae la mano di un bambino, e la data 2/2/2022: così Kylie Jenner e Travis Scott annunciano la nascita del loro secondo figlio. Fra i tanti messaggi di auguri quello di Kim Kardashian, sorella di Kylie. I due sono già genitori di Stormi, nata il 1 febbraio del 2018. Il nome del secondogenito ancora non è stato diffuso. Di recente i fan si erano preoccupati proprio per l’imprenditrice, perché era presente al festival Astroworld, il concerto del 5 novembre organizzato a Houston dal marito Travis Scott trasformatosi in una tragedia: 8 morti e 300 feriti a causa della calca eccessiva della folla. La 24enne era fra il pubblico ed era già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un cuore azzurro a commento di una foto su, che ritrae la mano di un bambino, e la data 2/2/2022: cosìannunciano la nascita del loro secondo figlio. Fra i tanti messaggi di auguri quello di Kim Kardashian, sorella di. I due sono giàdi Stormi, nata il 1 febbraio del 2018. Il nome del secondogenito ancora non è stato diffuso. Di recente i fan si erano preoccupati proprio per l’imprenditrice, perché era presente al festival Astroworld, il concerto del 5 novembre organizzato a Houston dal maritotrasformatosi in una tragedia: 8 morti e 300 feriti a causacalca eccessivafolla. La 24enne era fra il pubblico ed era già ...

