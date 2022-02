Koulibaly, l’ex agente: «Deve festeggiare, non credo ci sarà con l’Inter» (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Bruno Satin sul difensore del Napoli Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, si è espresso così sul tema del suo rientro dalla Coppa d’Africa a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: «Non mi aspetto che torni prima di venerdì-sabato perché non può scappare dal Senegal, dai festeggiamenti e dall’incontro col presidente, visto che questo è il più grande trofeo della storia per la sua Nazionale. Kalidou è un gran professionista, ma non credo che sarà a disposizione contro l’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Bruno Satin sul difensore del Napoli Bruno Satin, exdi Kalidou, si è espresso così sul tema del suo rientro dalla Coppa d’Africa a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: «Non mi aspetto che torni prima di venerdì-sabato perché non può scappare dal Senegal, dai festeggiamenti e dall’incontro col presidente, visto che questo è il più grande trofeo della storia per la sua Nazionale. Kalidou è un gran professionista, ma nonchea disposizione contro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

