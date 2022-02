Koulibaly: il capitano ritorna a Napoli, il rinnovo è possibile (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly ritorna a Napoli, sarà in campo nella sfida con l’Inter di sabato 12 febbraio. Il difensore pensa anche al rinnovo. Il difensore del Napoli ha vinto la Coppa d’Africa da protagonista, segnando anche il suo rigore. Luciano Spalletti lo aspetta al rientro in Italia per farlo giocare nella sfida scudetto con l’Inter. Il difensore è il cardine della difesa partenopea. Juan Jesus lo ha sostituito egregiamente, ma è chiaro che avere Koulibaly in campo è tutta un’altra storia. Perché neo campione d’Africa è il comandante del Napoli, oramai capitano di fatto della squadra, anche se la fascia la indossa ancora Insigne. Koulibaly è un leader assoluto anche del Senegal, ma anche un uomo di una sportività immensa, bellissimo il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kalidou, sarà in campo nella sfida con l’Inter di sabato 12 febbraio. Il difensore pensa anche al. Il difensore delha vinto la Coppa d’Africa da protagonista, segnando anche il suo rigore. Luciano Spalletti lo aspetta al rientro in Italia per farlo giocare nella sfida scudetto con l’Inter. Il difensore è il cardine della difesa partenopea. Juan Jesus lo ha sostituito egregiamente, ma è chiaro che averein campo è tutta un’altra storia. Perché neo campione d’Africa è il comandante del, oramaidi fatto della squadra, anche se la fascia la indossa ancora Insigne.è un leader assoluto anche del Senegal, ma anche un uomo di una sportività immensa, bellissimo il ...

