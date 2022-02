Kebhouse | la prima catena di Kebab firmata Gianluca Vacchi

Leggi su zon

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Si chiamaladi. Alle sedi di Roma e Milano, si aggiunge la la città di Genova, la cui apertura è prevista per marzo 2022. Dopo gli annunci delle aperture piemontesi di Torino e Biella arriva il turno del capoluogo ligure. Kebhouze ha comunicato la nuova apertura di Genova pubblicando un video sui social in cui la mascotte Keb suona al pianoforte una cover di Via del Campo di Fabrizio De André. Un lancio ad effetto che lascia spazio anche ad un ostinato staff catching. In occasione della prossima apertura di Genova, Kebhouze è infatti alla ricerca di staff di cucina e di sala: per inoltrare la propria candidatura è possibile inviare il curriculum a work@kebhouze.com. Un piatto semplice e gustoso “Non esiste ...