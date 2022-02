Juventus Sassuolo CI probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia 21/22. I bianconeri ospitano i neroverdi, alla loro prima partecipazione ad un quarto di finale della coppa nazionale. Chi vince affronterà la vincente tra Atalanta-Fiorentina.CI si giocherà giovedì 10 febbraio alle ore 20,45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le squadre? I padroni di casa hanno vinto 2-0 contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato. Vittorio firmata dai nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria. Bianconeri non bellissimi contro gli scaligeri, ma comunque pratici e sostanziosi. Cosa ancora più importante è il sorpasso sull’Atalanta al quarto posto. Settimana prossima i bianconeri andranno a Bergamo ad affrontare i ragazzi di Gian Piero Gasperini. Prima però c’è una semifinale da conquistare. I neroverdi arrivano alla loro prima storica ...