Juventus | esordio boom per Vlahovic Il serbo rivitalizza anche Morata

Advertising

DiMarzio : #Juventus, le parole di #Vlahovic dopo l’esordio in bianconero - OptaPaolo : 2 - Grazie a #Vlahovic e #Zakaria, questa è solo la seconda volta che segnano due giocatori all'esordio con la… - forumJuventus : Formazioni #JuveVerona ore 20,45.GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con il tridente d'attacco Dybala, Vlahovic e Morata.… - Trenchap : E sempre con questo cazzo di lessico che associa atleti neri ad animali. - infoitsport : Dusan Vlahovic, gol all’esordio con la Juventus come Baggio e Higuain: la prima notte da bianconero -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus esordio

A Dusan Vlahovic sono bastati 13 minuti per lasciare subito il segno al suocon la. Certo, c'è chi è riuscito a fare meglio di lui , ma si sono visti debutti decisamente peggiori. Basti pensare ad esempio che a Cristiano Ronaldo , colui che indossava prima ...Lavince e convince nel segno dei nuovi arrivati: Vlahovic e Zakaria timbrano subito il cartellino all'e firmano il 2 - 0 che regala 3 punti importantissimi alla squadra di Max Allegri. ...Alessandro Del Piero, storico ex capitano della Juventus, ha esaltato Dusan Vlahovic dopo il gol di ieri contro il Verona All’esordio con la Juve, Dusan Vlahovic è subito andato a segno dopo poco meno ...Conte: “Importante per Kulusevski e Bentancur capire l'atmosfera” Antonio Conte, il manager del Tottenham, così racconta l'esordio dei due ex Juve arrivati a gennaio: “Era importante respirare ...