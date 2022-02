Juventus, è già Vlahovic mania: l’incredibile record dell’attaccante (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Juventus batte il Verona e Vlahovic trova la sua prima rete in maglia bianconera; serata da record per l’attaccante serbo. Vlahovic segna e dimostra, fin da subito, come la Juventus abbia fatto bene ad investire su di lui. Il gol, per l’attaccante serbo, ha significato battere un particolare record. Andiamo a scoprire di cosa stiamo parlando. LapresseCi ha messo tredici minuti a prendersi la Juventus; Vlahovic si è presentato nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi con un gol che dimostra tutte le sue qualità e fa sognare il popolo bianconero. E’ bastato poco per credere in una clamorosa rimonta scudetto. Lutto nel calcio: tragedia in campo, morto a 36 anni Prima di poter guardare al primo posto, però, la strada da fare è ancora lunga anche se ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Labatte il Verona etrova la sua prima rete in maglia bianconera; serata daper l’attaccante serbo.segna e dimostra, fin da subito, come laabbia fatto bene ad investire su di lui. Il gol, per l’attaccante serbo, ha significato battere un particolare. Andiamo a scoprire di cosa stiamo parlando. LapresseCi ha messo tredici minuti a prendersi lasi è presentato nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi con un gol che dimostra tutte le sue qualità e fa sognare il popolo bianconero. E’ bastato poco per credere in una clamorosa rimonta scudetto. Lutto nel calcio: tragedia in campo, morto a 36 anni Prima di poter guardare al primo posto, però, la strada da fare è ancora lunga anche se ...

