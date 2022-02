Juventus | Adani | “Vlahovic trascinatore Cambierà il destino della squadra”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Leleha parlato alla BoboTvprestazionevittoriosa contro l’Hellas Verona. Nello specifico, l’ex Inter, ha parlato del nuovo acquisto bianconero Dusan: “è un calciatore che sposta. Contro l’Hellas è stato un’ira di Dio. È stato commovente. Se un giorno arriverà a fare cinque gol, e ci arriverà, mentre Haaland sarà a ridere, Dusan sarà a centrocampo per cercare il sesto gol. La Juve ha una supere lo dicono i giocatori che ci sono e le società che li avrebbero voluti acquistare a gennaio. Ieri la Juve ha giocato bene, con 4/5 occasioni bellissime.ha trascinato tutti e ha fatto giocare bene tutti. Morata è stato commovente per come gioca e si adegua. Le azioni che ho visto sono state ...

