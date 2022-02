Juve-Dybala | si avvicina la resa dei conti | ecco la prossima mossa del club

(Di martedì 8 febbraio 2022) Febbraio è iniziato. E prima o poi allanassa si dovrà tornare a giocare la partita per il rinnovo di Paulo. Non c'è...

E' funzionato subito l'affiatamento tra Vlahovic ecosì come Morata, lontano dalla pressione ...Giusto andarci con i piedi di piombo ma alla luce della forza che sembra dimostrare la nuova, ...segue a 2,25, il Sassuolo si affida a Scamacca, a 4,00.Dopo il grande calciomercato di gennaio e la convincente vittoria contro l’Hellas Verona, la Juventus vola tra le ali dell’entusiasmo. C’è però ancora una grana da risolvere in casa bianconera, ovvero ...La Juve riceve una brutta notizia dall’infermeria ... Nello stesso momento è entrato anche Cuadrado per Dybala e la scelta di Allegri appariva come una gestione delle forze in vista dei prossimi ...