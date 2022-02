Juve, con Vlahovic è gol a prima vista: il mondo bianconero impazzisce per il serbo VIDEO (Di lunedì 7 febbraio 2022) E' Dusan Vlahovic mania a Torino: il serbo è andato in gol dopo soli 13 minuti dal suo esordio con la Juventus, sbloccando la sfida... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) E' Dusanmania a Torino: ilè andato in gol dopo soli 13 minuti dal suo esordio con lantus, sbloccando la sfida...

Ultime Notizie dalla rete : Juve con Juvemania: Vlahovic - Zakaria, per la Juve inizia un altro campionato! Ma quanti punti buttati per lo scudetto.. Rimpianti scudetto Giusto andarci con i piedi di piombo ma alla luce della forza che sembra dimostrare la nuova Juve, cresce forte il rimpianto, come rimarcato anche a caldo da Allegri ai microfoni a ...

Juve, missione Coppa Italia con Bonucci e Locatelli Tuttosport Infortunio Zakaria: le condizioni del centrocampista della Juventus (Juventus News 24) Su altre fonti Dopo i fasti per l'esordio con gol di Vlahovic e Zakaria, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo di ...

Juve, missione Coppa Italia con Bonucci e Locatelli Tuttosport Infortunio Zakaria: le condizioni del centrocampista della Juventus (Juventus News 24) Su altre fonti Dopo i fasti per l'esordio con gol di Vlahovic e Zakaria, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo di ...

Santini enigmatico: "Clamorose operazioni di mercato: Juventus protagonista" "Il club blucerchiato sarà costretto a rinunciare a Manolo Gabbiadini fino al termine della attuale annata calcistica. Ma la Sampdoria è già corsa ai riparti con Giovinco. Domani l'ex Juventus ...

