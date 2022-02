John Legend | esce il nuovo singolo “Tomorrow”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) –pubblica “” in collaborazione con Nas e Florian Picasso, discendente dell’artista leggendario Pablo Picasso. Il brano nasce per celebrare la collezione di opere NFT in edizione limitata firmata da Marina Picasso e suo figlio Florian.“” è stata prodotta e co-scritta dall’artista e produttore britannico Stuart Price. Ogni opera NFT parte della speciale collezione sarà accompagnata dall’audio della traccia, creando così una originale esperienza visiva e sonora.Guidata e prodotta da Cyril Noterman, Alex Harrow e Lucas Keller di Milk&Honey, Nicholas Guarino di Art Redefined, Stuart Price e David Brady di Spin Artist Agency, la collezione è la prima di una serie che sarà presentata da Marina e Florian Picasso, e mostrerà collaborazioni con alcuni dei più importanti ...

MILANO -pubblica 'Tomorrow' in collaborazione con Nas e Florian Picasso, discendente dell'artista leggendario Pablo Picasso. Il brano nasce per celebrare la collezione di opere NFT in edizione ......