**Iv: Renzi, 'riformisti decisivi per sgonfiare populisti, anche in prossima legislatura'** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La rielezione del Presidente Mattarella è stata accolta con un sospiro di sollievo dai tanti che in Italia e all'estero erano preoccupati dalla potenziale instabilità del Paese. Le parole del Presidente davanti al parlamento riunito in seduta comune sono state efficaci e chiare, specie sulla necessità di cambiare molto sui temi della giustizia, di cui torneremo a occuparci presto". Così Matteo Renzi nella enews. "Ma soprattutto il nuovo clima che si è creato mostra – una volta di più – come l'area riformista sia stata decisiva in questa legislatura per sgonfiare i populisti. E come sarà decisiva – con qualunque legge elettorale – nella prossima legislatura". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La rielezione del Presidente Mattarella è stata accolta con un sospiro di sollievo dai tanti che in Italia e all'estero erano preoccupati dalla potenziale instabilità del Paese. Le parole del Presidente davanti al parlamento riunito in seduta comune sono state efficaci e chiare, specie sulla necessità di cambiare molto sui temi della giustizia, di cui torneremo a occuparci presto". Così Matteonella enews. "Ma soprattutto il nuovo clima che si è creato mostra – una volta di più – come l'area riformista sia stata decisiva in questaper. E come sarà decisiva – con qualunque legge elettorale – nella".

Advertising

eziomauro : Iv: consulenze in Arabia Saudita, Renzi ha incassato 1,1 milioni di euro - repubblica : Iv: consulenze in Arabia Saudita, Renzi ha incassato 1,1 milioni di euro - gennaromigliore : Nel 2015 l’unico a puntare su Mattarella fu Renzi e il tempo gli ha dato ragione. Ulteriore conferma di una leaders… - patriziadegioia : RT @ConteZero76: Lo stesso giornale che due giorni fa ha tirato fuori dal nulla il gemellaggio fra Italia Viva e Toti oggi torna a parlare… - TV7Benevento : **Iv: Renzi, 'riformisti decisivi per sgonfiare populisti, anche in prossima legislatura'** -… -