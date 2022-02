Italia Viva difende Renzi | “Le sue attività sono legali | la violazione dei segreti no”

Advertising

ItaliaViva : Tutta la comunità di Italia Viva porge le più sentite condoglianze per la scomparsa di Giovanna Raggi De Giorgi, ma… - Mahmood_Music : 5 in top GLOBAL Viva l’Italia?????? - Quirinale : #Mattarella: noi, #insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l’#Italia!… - mapizzaaa : RT @tinyseulgis_: Ana Mena si è presa i peggio insulti da mezz’Italia, dai giornali, sala stampa e pure continua a sorridere, ringraziare e… - Silviafotodi : RT @tinyseulgis_: Ana Mena si è presa i peggio insulti da mezz’Italia, dai giornali, sala stampa e pure continua a sorridere, ringraziare e… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva

Continuiamo a sostenere le nostre eccellenze in ogni campo. Viva l’Italia e la musica italiana”, afferma, in un post su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sempre in casa pentastellata, ...Ad alimentare il conto di Matteo Renzi c’è anche una società cinese per la quale il leader di Italia Viva ha svolto conferenze. Si tratta della Matai’ao, che per questo ha pagato l’ex premier per ...