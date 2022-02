Italia-Norvegia, finale oro curling Olimpiadi Pechino 2022: data, orario e diretta tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner disputeranno la finale per l’oro alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, nel contesto del doppio misto di curling. La coppia azzurra sta facendo sognare gli appassionati di sport Italiani con una cavalcata strepitosa, contraddistinta da 10 successi su altrettanti match olimpici disputati; dopo aver sconfitto la Svezia al penultimo atto del prestigioso torneo sul ghiaccio cinese, gli azzurri dovranno vedersela con la Norvegia in finale: medaglia assicurata per il super duo, con l’oro come possibile coronamento di una campagna da urlo; l’argento, però, eventualmente, sarebbe tutto fuorché una sconfitta. L’evento andrà in scena martedì 8 febbraio, con inizio dell’incontro alle ore 13.05 Italiane. La ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner disputeranno laper l’oro alleinvernali di, nel contesto del doppio misto di. La coppia azzurra sta facendo sognare gli appassionati di sportni con una cavalcata strepitosa, contraddistinta da 10 successi su altrettanti match olimpici disputati; dopo aver sconfitto la Svezia al penultimo atto del prestigioso torneo sul ghiaccio cinese, gli azzurri dovranno vedersela con lain: medaglia assicurata per il super duo, con l’oro come possibile coronamento di una campagna da urlo; l’argento, però, eventualmente, sarebbe tutto fuorché una sconfitta. L’evento andrà in scena martedì 8 febbraio, con inizio dell’incontro alle ore 13.05ne. La ...

