Italia come gli Usa sull'Etiopia. Guerini sospende la cooperazione militare (Di lunedì 7 febbraio 2022) La decisione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini di sospendere di fatto l'accordo di cooperazione militare con l'Etiopia sottoscritto lo scorso 10 aprile 2019 segue un trend dettato dalla crisi militare contro i tigrini, allineandosi a mosse simili avviate anche da Washington. La guerra che il premier Abiy Ahmed è intenzionato a vincere contro le forze del Tigray rende oggettivamente complicati diversi generei di cooperazione con Addis Abeba. L'Italia, dice la nota di risposta del ministro a un'interrogazione parlamentare avanzata cinque mesi fa dall'onorevole Piera Aiello (M5S), sostiene "convintamente la piena e immediata cessazione delle ostilità ed il ritiro delle truppe eritree dal suolo etiopico, nonché il pieno, sicuro e incondizionati accesso umanitario ...

