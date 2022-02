Italia ancora imbattuta nel Curling, 8-7 al Canada (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Nove partite e nove vittorie, l'Italia del doppio misto del Curling ha concluso imbattuta il round robin del torneo olimpico di Pechino che si sta svolgendo al National Aquatics Centre. Nell'ultimo game contro il Canada gli azzurri Stefania Constantini ed Amos Mosaner si sono imposti per 8 a 7 al termine di un incontro molto combattuto deciso solo all'extra end. Gli Italiani, in svantaggio di due punti al termine del settimo e penultimo end, nell'ottavo hanno piazzato un parziale di 2 a 0 portando così la partita alla ‘mano' supplementare. I canadesi Rachel Homan e John Morris, che concludono oggi la loro avventura olimpica, avevano allungato sugli azzurri prima nel quinto e poi nel settimo end (parziale di 3-0). Gli azzurri Stefania Constantini ed Amos Mosaner, imbattuti nel round robin del ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Nove partite e nove vittorie, l'del doppio misto delha conclusoil round robin del torneo olimpico di Pechino che si sta svolgendo al National Aquatics Centre. Nell'ultimo game contro ilgli azzurri Stefania Constantini ed Amos Mosaner si sono imposti per 8 a 7 al termine di un incontro molto combattuto deciso solo all'extra end. Glini, in svantaggio di due punti al termine del settimo e penultimo end, nell'ottavo hanno piazzato un parziale di 2 a 0 portando così la partita alla ‘mano' supplementare. I canadesi Rachel Homan e John Morris, che concludono oggi la loro avventura olimpica, avevano allungato sugli azzurri prima nel quinto e poi nel settimo end (parziale di 3-0). Gli azzurri Stefania Constantini ed Amos Mosaner, imbattuti nel round robin del ...

Advertising

fattoquotidiano : Il diktat di tenere fuori da Mediaset esponenti di Fratelli d’Italia colpisce Guido Crosetto: questa settimana ha g… - Eurosport_IT : L'ITALIA VINCE ANCORA!!!!! ?? Constantini e Mosaner battono anche l'Australia! 5 successi su 5 partite giocate! ??????… - Eurosport_IT : OTTO SU OTTO, e non è ancora finita...! ???????? L'Italia del curling continua a sognare grazie a Stefania Constantini… - MariaPiaRagosa : RT @riccardomonet: 'Conte riorganizza il M5S'. Lo sta facendo da febbraio 2021, da 13 mesi. In pratica ancora deve iniziare, non s'è visto… - vincenzopiro3 : RT @cr64492501: @Capezzone @LaVeritaWeb Caro Locatelli, ma possibile che ancora non abbia capito che sul covid avete fallito? Anche Cuba me… -