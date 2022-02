Isis? Vivo e vegeto. La radiografia di Sanguini (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Questo orrendo capo terrorista non c’è più” (This horrible terrorist leader is no more). Con queste parole il Presidente Joe Biden ha annunciato la morte di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, il capo dell’Isis siriano. Questi si sarebbe fatto esplodere per sottrarsi alla cattura della coalizione internazionale antiterrorismo a guida americana e delle Forze democratiche siriane (Sdf) nel nord ovest della Siria (Idlib) in un’operazione di rappresaglia per l’attacco di un commando dell’Isis alla prigione di Al-Sina’a (Al-Ghwairan) dove erano reclusi numerosi terroristi. Si tratta di una duplice, buona notizia: è stato eliminato un pericoloso capo dello Stato Islamico, è stato confermato che il “disimpegno” americano dal Medio Oriente non ha mai riguardato la lotta al terrorismo. A conferma di ciò è venuto il commento pubblico di Biden volto a ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Questo orrendo capo terrorista non c’è più” (This horrible terrorist leader is no more). Con queste parole il Presidente Joe Biden ha annunciato la morte di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, il capo dell’siriano. Questi si sarebbe fatto esplodere per sottrarsi alla cattura della coalizione internazionale antiterrorismo a guida americana e delle Forze democratiche siriane (Sdf) nel nord ovest della Siria (Idlib) in un’operazione di rappresaglia per l’attacco di un commando dell’alla prigione di Al-Sina’a (Al-Ghwairan) dove erano reclusi numerosi terroristi. Si tratta di una duplice, buona notizia: è stato eliminato un pericoloso capo dello Stato Islamico, è stato confermato che il “disimpegno” americano dal Medio Oriente non ha mai riguardato la lotta al terrorismo. A conferma di ciò è venuto il commento pubblico di Biden volto a ...

