Invasione | minimizzazione e diplomazia Il dossier Ucraina si muove

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il capo del Consiglio di Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, ha sfruttato gli spazi che i talk show domenicali negli Stati Uniti offrono per interviste e approfondimenti e messo in allerta il mondo sulla possibilità che ormai ogni giorno è buono per l’russa dell’e che questa potrebbe avere un “altissimo costo umano”. Parole che fanno eco con le rivelazioni fatte uscire sui giornali: le forze che Vladimir Putin ha mandato al confine ucraino sono pronte al 70 per cento, dicono le intelligence Usa — che valutano la presenza di 83 battaglioni per un totale di 110mila uomini, più mezzi e navi sul Mar Nero. Washington lancia l’allarme: ai giornalisti viene fatto sapere che il segretario di Stato, il capo del Pentagono e quello dello Stato maggiore congiunto, hanno aggiornato per ore i congressisti insieme alla direttrice della ...