Inter-Roma domani in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2021/2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in tv Inter-Roma, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. I nerazzurri se la sono vista brutta al turno precedente contro l'Empoli, spuntandola solamente ai supplementari, e non vogliono correre gli stessi rischi. Entrambe le squadre sono reduci da una delusione in campionato. I giallorossi sono stati fermati sullo 0-0 dal Genoa e dal Var. L'Inter ha invece perso in rimonta il derby contro il Milan. L'obiettivo è dunque lo stesso per entrambe: riscattarsi. L'appuntamento con il fischio d'inizio è fissato per domani, martedì 8 febbraio, alle ore 21:00. La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su canale 5.

