Inter, la rabbia come stimolo per fare meglio: così Inzaghi ha parlato alla squadra (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tanta delusione e rabbia dopo la sconfitta nel derby in casa Inter con Inzaghi che motiva i suoi Non è ancora passata la rabbia e l’amarezza in casa Inter dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Ieri Simone Inzaghi, secondo la Gazzetta dello Sport, ha tenuto a rapporto la squadra cercando di motivarla per ripartire al meglio a partire dalla partita di domani contro la Roma. “La gestione delle energie è un tema caro a Inzaghi. Con la Roma, domani in Coppa Italia il tecnico chiederà ai suoi un riscatto immediato. Dopo le altre sconfitte stagionali l’Inter ha sempre saputo rialzarsi. E intorno a questo concetto – la rabbia per il k.o. da trasformare in determinazione – ieri il ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tanta delusione edopo la sconfitta nel derby in casaconche motiva i suoi Non è ancora passata lae l’amarezza in casadopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Ieri Simone, secondo la Gazzetta dello Sport, ha tenuto a rapporto lacercando di motivarla per ripartire ala partire dpartita di domani contro la Roma. “La gestione delle energie è un tema caro a. Con la Roma, domani in Coppa Italia il tecnico chiederà ai suoi un riscatto immediato. Dopo le altre sconfitte stagionali l’ha sempre saputo rialzarsi. E intorno a questo concetto – laper il k.o. da trasformare in determinazione – ieri il ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter rabbia Inter, un aspetto di Inzaghi non convince: scelte sotto accusa ...strategia? 'Contro il Milan è stata la terza partita in assoluto in cui il risultato dell'Inter è ... trasformando la rabbia in determinazione, per affrontare al meglio la parte restante del campionato.

Roma, solo le coppe Ieri Mourinho e il suo staff hanno iniziato a preparare la sfida con l'Inter, cercando di trasformare la rabbia e la delusione dei giocatori per il finale di gara con il Genoa in ambizione e voglia ...

Derby, rabbia Barella: le parole dette all'arbitro e al quarto uomo Corriere dello Sport Bufera dopo l'espulsione di Zaniolo: la chiamata di Vialli, retroscena altri urlano la loro rabbia (o frustrazione) esercitando le leve note. Insomma, l’espulsione di Zaniolo ha generato un effetto indesiderato, in cui le incertezze aumentano. Nicolò giocherà in Coppa ...

Pellegrini si scalda: Mou spera di recuperarlo per l'Inter Ennesima delusione di stagione in casa Roma. Ennesima giornata di rabbia quella di sabato per società, staff, squadra e tifosi. Il pareggio a reti bianche con il Genoa e la gioia strozzata per il ...

