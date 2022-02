Inter, brutte notizie per la Champions: l’annuncio spiazza Marotta e Inzaghi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la sconfitta del derby contro il Milan, c’è un’altra brutta notizia sia per tifosi dell’Inter che per Inzaghi e Marotta. Dopo la vittoria del Milan nel derby ai danni dell’Inter ed il successo di ieri del Napoli contro il Venezia, il campionato è stato ufficialmente riaperto. I nerazzurri, che devono recuperare il match contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la sconfitta del derby contro il Milan, c’è un’altra brutta notizia sia per tifosi dell’che per. Dopo la vittoria del Milan nel derby ai danni dell’ed il successo di ieri del Napoli contro il Venezia, il campionato è stato ufficialmente riaperto. I nerazzurri, che devono recuperare il match contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Inter brutte Oggi decisione per Pellegrini. Vina titolare Anche ieri il numero 7 si è allenato parzialmente in gruppo e, se non dovessero arrivare brutte ... vista l'importanza del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter, il tecnico potrebbe ...

Inter - Milan, il derby che può valere uno scudetto Anche a livello di formazioni sta meglio l'Inter, in grado di giocarsela con tutta la rosa al ... costretta a isolarsi dalle voci per evitare brutte sorprese sul campo. "Sarà una partita difficile, i ...

Inter, brutte notizie per la Champions: l’annuncio spiazza Marotta e Inzaghi SerieANews Inter-Milan, accuse: “Sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez” In Inter-Milan Lautaro Martinez è stato accusato per un presunto sputo a Theo Hernandez. Rischio squalifica. Non è ancora finito il derby fuori dal campo tra Inter-Milan, spunta un curioso caso da ...

Inzaghi verso la Roma: «Brutto ko nel derby ma non dimentichiamo gli ultimi 6 mesi». Parla il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha presentato a SportMediaset la sfida tra l’Inter e la Roma: «Incontriamo una squadra forte, una squadra che può battere qualsiasi avversario sempre. Hanno tantissimi giocatori di ...

