Innovazione e lavoro, Deloitte Consulting investe su Napoli. Nuova sede e altre 325 assunzioni (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Attrarre sempre più giovani talenti al Sud, contribuire alla trasformazione digitale del Mezzogiorno, offrire un’esperienza formativa di alto profilo. In questo contesto s’inseriscono i nostri sforzi per consolidare la presenza di Deloitte a Napoli e in Campania. In una fase delicata come quella attuale bisogna offrire brillanti prospettive che facciano da acceleratore per competitività e crescita, affinché le nuove generazioni siano pronte di fronte alle esigenze del mercato del lavoro del futuro”. Lo ha dichiarato questa mattina Alessandro Mercuri, Amministratore Delegato di Deloitte Consulting, in occasione dell’inaugurazione della Nuova sede del network situata all’interno dell’area aeroportuale di Capodichino a Napoli, a cui ha preso parte anche ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Attrarre sempre più giovani talenti al Sud, contribuire alla trasformazione digitale del Mezzogiorno, offrire un’esperienza formativa di alto profilo. In questo contesto s’inseriscono i nostri sforzi per consolidare la presenza die in Campania. In una fase delicata come quella attuale bisogna offrire brillanti prospettive che facciano da acceleratore per competitività e crescita, affinché le nuove generazioni siano pronte di fronte alle esigenze del mercato deldel futuro”. Lo ha dichiarato questa mattina Alessandro Mercuri, Amministratore Delegato di, in occasione dell’inaugurazione delladel network situata all’interno dell’area aeroportuale di Capodichino a, a cui ha preso parte anche ...

raffaellapaita : Una #donna vice console, la prima donna in un ambiente prevalentemente maschile ma non maschilista per storia e tra… - LuigiGallo15 : Il mio emendamento #IdoneiStem al milleproroghe è stato riammesso ed ora lavoriamo con tutta la forza in stretta s… - NazzarenoCosta1 : @Iv_palermo La nuova era dell'innovazione tecnologica sta rivoluzionando gli assetti tradizionali sia nei rapporti… - mannunci : Lavoro, Solidity developer (Benevento): Il Consorzio Opera Venti Venti ricerca per sua consorziata start up innovat… - giusmonti : 'inaccettabile prevenzione nei confronti di una modalità lavorativa moderna, capace di coniugare la conciliazione v… -