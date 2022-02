Infortunio Zapata | ricaduta preoccupante dell’attaccante La situazione

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Oltre al danno della sconfitta col Cagliari, arriva anche la beffa. Duvan, subentrato nella ripresa, ha giocato solo 12 minuti per un problema muscolare. Il colombiano era rientrato da poco dal suo(che lo aveva tenuto lontano dal campo per oltre un mese), e si teme una possibile. Ecco ladel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Napoli-Atalanta, 4^ giornata Serie A Sconcerti sull’Atalanta: “Squadra sperimentale. Gasp ha messo fuori Ilicic, Gomez e Gollini trovando…” Juan Musso: “Onorato di giocare con l’Atalanta. Bergamo? Città bellissima” Perché l’Europa League è una grande opportunità per l’Atalanta Antenne dritte per una classifica invitante: Atalanta, dipende ...

Advertising

DiMarzio : Il nuovo infortunio di #Zapata preoccupa l'#Atalanta - pccpla : RT @DiMarzio: Il nuovo infortunio di #Zapata preoccupa l'#Atalanta - FantaMasterApp : 'Atalanta, infortunio Zapata: suona l’allarme, i possibili tempi di recupero' - Ilarioforjuve : Ci vorrebbe un'indagine da parte della procura della @FIGC in quanto con un espulso oggi contro il #Cagliari,… - IFatto65 : RT @FranceC04: Domenica Atalanta???-Juventus?? senza: #musso(espulso) #zapata fuori per infortunio Pensiamo però a vincere stasera! #Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Zapata

... per caso? C'è una ragione per cui non leggiamo qua e là il mantra 'Ha mandato via, ... A venare con una piccola scia di tristezza un pomeriggio altrimenti perfetto ci si è messo l'di ...... poco brillante, poco creativa e che nel prossimo match contro la Juventus dovrà fare a meno di Musso (espulso) e probabilmente di Duvan(uscito ancora per unmuscolare, ...Zapata ancora out per infortunio. Tifosi della Dea e fantallenatori in agitazione per le condizioni del bomber. Le ultime da Bergamo. Questo appena trascorso è stato davvero un brutto weekend per ...Nella giornata di ieri, Duvan Zapata ha lasciato il campo zoppicando, ma per valutare le sue condizioni bisognerà attendere gli esami. Oggi il verdetto, intanto da Sky Sport spiegano che l’infortunio ...