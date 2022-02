Infortunio Gabbiadini, lesione al crociato: stagione finita (Di lunedì 7 febbraio 2022) Brutte notizie per Manolo Gabbiadini e la Sampdoria. L’attaccante blucerchiato, uscito ieri dolorante nella gara con il Sassuolo, ha riportato infatti una lesione al crociato. A comunicarlo il club blucerchiato in una nota: “Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo”. La stagione di Gabbiadini è quindi da considerarsi finita. L’attaccante, reduce da una prima parte di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Brutte notizie per Manoloe la Sampdoria. L’attaccante blucerchiato, uscito ieri dolorante nella gara con il Sassuolo, ha riportato infatti unaal. A comunicarlo il club blucerchiato in una nota: “Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Manoloin mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno confermato unadel legamentoanteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo”. Ladiè quindi da considerarsi. L’attaccante, reduce da una prima parte di ...

Advertising

DiMarzio : #Giovinco alla @sampdoria dopo l'infortunio di #Gabbiadini @SkySport #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA SAMPDORIA INFORTUNIO GABBIADINI, SI TEME LUNGO STOP Al suo posto Giovinco, contratto fino a giugno… - DiMarzio : .?@sampdoria?, l’esito dell’esame conferma la rottura del crociato per #Gabbiadini - DiMarzio : #SerieA | @sampdoria, il messaggio di #Gabbiadini ai tifosi dopo l'infortunio: 'Non vedo l'ora di tornare in campo' - UCSampdoriaFeed : Sampdoria, infortunio Gabbiadini: crociato, stagione finita. Giovinco sostituto? -