' Incapace di intendere e volere' | così a Napoli scarcerano il tabaccaio che rubò il Gratta e vinci

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Per tutti è il 'delrubato'. Per l'anagrafe è Gaetano Scutellaro , scarcerato adopo la perizia psichiatrica, come riportato da Tgcom24 . Ildelrubato è libero Esatto, Scutellaro, ilcheil, è libero . Vince la linea della difesa, ovvero l'infermità. In ogni caso, il ...

- Corriere : Scarcerato il tabaccaio che rubò il «Gratta e vinci» da mezzo milione a un'anziana: incapace di intendere

È stata la psichiatra consulente del gip, nella sua relazione, ad avallare la tesi della difesa, affermando che Scutellaro 'era in uno stato di incapacità parziale die volere'. Cosa era ...Secondo la perizia psichiatrica, infatti, al momento del furto (e della successiva fuga verso le Canarie) Scutellaro 'non era capace die volere'.17:09Green pass anche in estate? “Se è così, tutti in piazza”, così Bassetti 17:09Scarcerato il tabaccaio che rubò il gratta e vinci: “Incapace di intendere e volere” 17:06Il Partinicaudace pareggia ...Gaetano Scutellaro, il tabaccaio diventato famoso per aver rubato un Gratta e vinci da 500 mila euro a un’anziana, è stato scarcerato e attenderà il processo agli arresti domiciliari. Secondo la ...