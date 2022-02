In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato europei Btp italiano 1 | 86% | lo spread supera i 160 punti

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Generale movimento alnei rendimento deididell’area euro. I paesi ritenuti più rischiosi, Italia e Grecia in primis, segnano gli incrementi più marcati. Il rendimento di un Btp decennale tocca l’1,86%, l’equivalente greco il 2,48%. Per iitaliani l’aumento rispetto alla chiusura di venerdì è di 11base. Salgono allo 0,68% gli interessi sui decennali francesi, all’1,11% gli spagnoli, all’1,03% i portoghesi. Piccolo incremento per i bund tedeschi che salgono di 3a 0,23%. Questo fa sì che si allarghino tutti gliche altro non sono che il differenziale di rendimento di un titolo decennale tedesco (preso a riferimento in quanto considerato il prodotti finanziario più vicino al teorico “rischio zero”) e l’equivalente bond ...

Le Borse europee proseguono deboli mentre si accentuano le tensioni sui titoli di Stato con iin, dopo le posizioni di Fed e Bce e con i timori per le mosse dei falchi sulle politiche monetarie. Sullo sfondo resta alta l'attenzione sull'andamento dell'inflazione, in vista dei ...L'attenzione degli investitori si concentra sulle posizioni dei falchi delle banche centrali con idelle obbligazioni in. Sullo sfondo le tensioni geopolitiche tra Russia e Usa ...In rosso Enel -3,0% che accelera al ribasso e tocca i minimi da maggio 2020. Sul titolo pesano il rialzo dei rendimenti (negativo per le utility) e il downgrade di Fitch. Venerdì a mercato chiuso è ...(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Le Borse europee proseguono deboli mentre si accentuano le tensioni sui titoli di Stato con i rendimenti in rialzo, dopo le posizioni di Fed e Bce e con i timori per le mosse ...