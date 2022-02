In Italia 41.247 casi Covid e 326 morti. Il tasso di positività scende al 10,5% (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi rilevati lunedì 7 febbraio sono 41.247, contro i 77.029 del giorno precedente e soprattutto i 57.715 di una settimana fa: una riduzione su base settimanale del 29%. Si tratta del numero più basso del 2022 finora: per trovare un dato inferiore bisogna risalire al 27 dicembre scorso. I tamponi processati sono 393.663, quasi 300mila meno di ieri, ma il tasso di positività scende comunque al 10,5% (dall'11,2%). I decessi sono 326 (ieri 229): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 149.097. Calano ancora le terapie intensive, 8 in meno (ieri +20) con 70 ingressi del giorno, e sono 1.423, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 177 unità (ieri -117), 18.675 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in. I nuovirilevati lunedì 7 febbraio sono 41.247, contro i 77.029 del giorno precedente e soprattutto i 57.715 di una settimana fa: una riduzione su base settimanale del 29%. Si tratta del numero più basso del 2022 finora: per trovare un dato inferiore bisogna risalire al 27 dicembre scorso. I tamponi processati sono 393.663, quasi 300mila meno di ieri, ma ildicomunque al 10,5% (dall'11,2%). I decessi sono 326 (ieri 229): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 149.097. Calano ancora le terapie intensive, 8 in meno (ieri +20) con 70 ingressi del giorno, e sono 1.423, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 177 unità (ieri -117), 18.675 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della ...

