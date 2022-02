In Iraq il bullismo tiene i neri lontani dall’istruzione portandone l’analfabetismo all’80%

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella giornata contro ildel 7 febbraio, l’ci dice che si è bulli anche per razzismo. Gli attivisti dei diritti della minoranza irachena nera (un 1.5 milioni di persone su 40) denunciano che nel paese molti studenti abbandonano la scuola per colpa deldi compagni e insegnanti. E, sulla minoranza, l’impatto del fenomeno è allarmante: “un sondaggio del 2011 ha riportato tassi di analfabetismo tra iiracheni all’80 per cento, una cifra più che doppia rispetto alla media nazionale e che da allora è rimasta sostanzialmente invariata”, ha detto Abdul Hussein Abdul Razzak, giornalista nero e co-fondatore di Blackis, associazione fondata nel 2017 per difendere i diritti della minoranza nel paese. “Alcuni iracheni ci trattano come se fossimo ancora schiavi. Sono un bravo ...